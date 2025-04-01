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الزمالك يسعى لحل أزمة إبراهيما نداي وديًا بعد فرض عقوبة 1.8 مليون دولار

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الزمالك يسعى لحل أزمة إبراهيما نداي وديًا بعد فرض عقوبة 1.8 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولي نادي الزمالك ولجنة التخطيط للتواصل مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الكروى السابق، من أجل التوصل لحل بشأن مستحقاته المالية المتأخرة والتي بسببها حصل اللاعب علي حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واصدر فيفا عقوبة علي الزمالك بتغريمه مليون و800 الف دولار لصالح إبراهيما نداي بسبب مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها، وقام الزمالك بالاستئناف على العقوبة لوقف القرار ويصبح امامهم مهلة يتفاوضون خلالها مع اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش  بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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