7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أكرم توفيق،الأهلى يتفوق على الهلال السودانى فى القيمة التسويقية.

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أكرم توفيق نفى مصدر مقرب من أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى دخوله فى مفاوضات مع بيراميدز لانتقاله لصفوفه بداية من الموسم المقبل، مؤكدا أن اللاعب سيرحل للشمال القطرى بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى ورفضه تمديد التعاقد.

الإسماعيلى يعدل عقد محمد خطارى ويمده موسما إضافيا

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فى تعديل عقد محمد خطارى لاعب الدراويش الصاعد وتمديده لموسم جديد، فى إطار خطة الإدارة لتحصين نجومه المميزين. تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال السودانى.. بن شرقى وأبو على فى الهجوم يلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهى المباراة التى سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلى على موافقة رسمية من الجهات الأمنية. الأهلى يتفوق على الهلال السودانى فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف الأهلى يواجه الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا. بيسيرو قبل مواجهة ستيلينبوش: أريد تحقيق لقب الكونفدرالية مع الزمالك يؤمن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة سيتلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة.

معلول علي رأس 9 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام الهلال السوداني الليلة يواجه فريق الأهلى نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

الزمالك بالأبيض يواجه ستيلينبوش الجنوب أفريقي باللون الأحمر بالكونفدرالية

عٌقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد كيب تاون.