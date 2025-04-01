شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر و جنوب أفريقيا..أحمد الكأس يعقد جلسات تصحيح قبل مباراة بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم عقب الخسارة 3 / 4 ، أمام منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي أقيمت أمس في افتتاح مباريات الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا.

انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب، بالخسارة 4 / 3 حيث تقدم جنوب أفريقيا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة عن طريق مولندو ، قبل أن يتعادل منتخب مصر في الدقيقة 4 عن طريق أنس رشدي ، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 9 ثم يعزز حمزة عبد الكريم بالهدف الثالث ، ويتعادل منتخب جنوب أفريقيا من ضربتي جزاء في الدقيقة 24 و 40 سددهما نيو بلوكو.

وتمكن من منتخب جنوب أفريقيا في احراز هدف التقدم في منتصف الشوط الثاني ، وحاول المنتخب الوطني في ادراك التعادل دون جدوي ، وتم طرد عمر عبد العزيز حارس مرمي منتخب مصر قبل دقائق من نهاية المباراة .



ويواجه منتخب مصر للناشئين بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل المقبل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب مصر للناشئين

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي: عمر عبد العزيز (حارس مرمى ) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).



تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للناشئين في بعثة المغرب



يترأس بعثة المنتخب في المغرب وليد درويش عضو المجلس، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور قاسم قدرى مخطط للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا،و عمر رواش منسق أمني والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.