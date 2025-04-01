شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، مواجهة مهمة أمام نظيره الهلال السودانى مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س..ما موعد مباراة الأهلى و القناة الناقلة ؟

ج..تقام مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ،حيث تنقل قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

ج..المباراة سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

س..ماذا فعل الأهلى للتأهل إلى ربع نهائى بطولة أفريقيا ؟

ج..كان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ج..يتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال الليلة تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

ج..حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – كريم الدبيس (يحيى عطية الله).

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيتس جراديشار – وسام أبو علي.