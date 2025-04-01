شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الهلال..أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة الهلال السودانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة لتعزيز فرص بلوغه الدور نصف النهائي للبطولة التي يحمل لقبها، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق الفوز الليلة لتعزيز فرص بلوغهم الدور نصف نهائي للبطولة بشكل رسمي حيث تقام مباراة الإياب بين الاهلى والهلال على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.



أرقام كولر

أرقام كولر

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 154 مباراة، فاز فى 106 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 302 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 85 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.