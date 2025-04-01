شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى.. سجل 10 أهداف وكلف خزينة الزمالك 1.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء قوية عن تلقى نادى الزمالك عقوبة جديدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما تم فرض غرامة مادية على النادى الأبيض بقيمة 1.8 مليون دولار بسبب مستحقات السنغالي إبراهيما نداى لاعب الزمالك السابق.

إبراهيما نداى يفسخ تعاقده مع الزمالك

قرر إبراهيما نداي في وقت سابق إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك وتقديم شكوى رسمية ضد القلعة البيضاء في فيفا، للحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي وصلت إلى 750 ألف دولار، بداعٍ إخلال الفريق الأبيض ببنود التعاقد.

إبراهيما نداي بداية الأزمة مع الزمالك

كان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد عبر تصريحات تليفزيونية في وقت سابق أن الإدارة لن تمدد عقد إبراهيما نداي وأنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي، وجاء قرار فسخ عقد الزمالك مع اللاعب لتوفير المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها اللاعب ولأنه لم يقدم الإضافة الفنية المطلوبة للفريق.

فشل المحاولات الودية لإقناع ابراهيما نداي

كان الزمالك قد عرض على نداى الذى انتهى عقده مع النادى، جدولة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 ألف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، إلا أن اللاعب رفض وقتها.

أرقام إبراهيما نداي مع الزمالك

انضم السنغالي إبراهيما نداي إلى نادي الزمالك في موسم 2022-2023، حيث لعب 52 مباراة مع الفريق الأبيض في مختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه بالفريق، وذلك خلال مشاركته في مركز الجناح الأيسر، وبعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض، التحق نداي بنادي الحزم السعودي ليشارك في 23 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 أخرى.

وقال نداي في وقت سابق بعد رحيله من نادي الزمالك: أعتقد أنني كنت أستطيع تقديم أكثر مما قدمته مع الزمالك خلال مسيرتي مع الفريق أشجع الزمالك دائما رغم أنه فريقي السابق، وأرسلت رسائل للمدرب واللاعبين عقب الفوز بالسوبر الأفريقي وكنت في قمة السعادة.

وأضاف: أتناقش وأتحدث دائما مع العديد من اللاعبين مثل شيكابالا وحمزة المثلوثي ونبيل دونجا، ولم أتواجد في الزمالك لأكون بمثابة استبدال لـ بن شرقي، وعقدي مع الزمالك كان عامين وعندما انتهيا رحلت عن الفريق.

وعن إمكانية عودته إلى الزمالك، أردف إبراهيما نداي: لا يوجد شيء مستحيل ومن الممكن أن أتواجد مرة أخرى في الزمالك وإذا أتت الفرصة مرة أخرى للعب في الدوري المصري فـ لِمَ لا؟

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة لـ جمهور الزمالك، قائلا: أنا أحبكم كثيرًا وأريد فقط أن تدعموا دائمًا الزمالك والاستفادة من قدراته.