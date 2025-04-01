شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب يوسف سليمان من بطولة مانشستر للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش انسحاب البطل المصرى يوسف سليمان لاعب النادى الأهلى، من منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار، وذلك بسبب الإصابة.

بذلك يشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين من مصر جاءوا كالتالى: على أبو العينين، فريدة محمد، سلمى هاني، هيا علي، مريم متولي، رنا إسماعيل، وناردين جرس.

وانتزع البطل المصرى مصطفى عسل، المصنف الثانى عالمياً، صدارة التصنيف العالمى، عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتى استضافها نادى ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار، منهيا هيمنة علي فرج على قمة التصنيف لأكثر من 90 أسبوعاً متتاليا.

وفاز مصطفى عسل على النيوزلندى بول كول بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-4, 11-8.

وفي منافسات السيدات، توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة و المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، باللقب، وفازت هانيا الحمامي على الانجليزية جورجينا كيندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مبارا. استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.