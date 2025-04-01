شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر مقرب من أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى دخوله فى مفاوضات مع بيراميدز لانتقاله لصفوفه بداية من الموسم المقبل، مؤكدا أن اللاعب سيرحل للشمال القطرى بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى ورفضه تمديد التعاقد.

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى، مارسيل كولر بموقف أكرم توفيق النهائى من البقاء فى النادى من عدمه مع نهاية الموسم الجارى.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء للمدير الفني أن أكرم توفيق سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب ويرفض الأخير تجديد عقده بعدما أنهى اتفاقه مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه مطلع الموسم المقبل.

وعقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالأهلي، جلسة جديدة مع أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع النادي، والتوصل إلى اتفاق مالي لإقناعه بالبقاء فى القلعة الحمراء والتراجع عن فكرة الرحيل.

وكشف مصدر أن شوقي استطلع رأي أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ليفاجئه اللاعب بأنه أتم الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانضمام إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري، وقام بالتوقيع مع مسئولي النادي القطري والحصول على مقدم التعاقد، وهو ما دفع شوقي لغلق الملف بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن الأهلي رفع القيمة المالية للراتب السنوي فى عقد أكرم توفيق ليصل إلى قرابة 20 مليون جنيه بالإعلانات، ولكن تم إغلاق الملف بشكل نهائي، بعد تأكد نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي من توقيع اللاعب لنادي الشمال، وإنهاء الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية من أجل الرحيل عن النادي الأهلي والانضمام إلى نادي الشمال.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد أكرم توفيق بشكل نهائي بعد التأكد من اللاعب بتوقيعه لنادي الشمال، والاتفاق على أن اللاعب سيرحل عقب نهاية الموسم الحالي.

ويلتقي الأهلى مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

يتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.