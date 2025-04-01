شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعدل عقد محمد خطارى ويمده موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فى تعديل عقد محمد خطارى لاعب الدراويش الصاعد وتمديده لموسم جديد، فى إطار خطة الإدارة لتحصين نجومه المميزين.

واتفقت إدارة الإسماعيلى مع محمد خطارى على تعديل عقده بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباريات الدراويش الماضية، مع إضافة موسم جديد فى العقد، ليستمر اللاعب داخل الدراويش لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، تعيين سيد حسن رئيساً للجنة التخطيط والتطوير متطوعاً دون أجر، وذلك للاستفادة من قدراته وخبراته فى هذا المجال.

على جانب آخر، وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على تمديد تعاقد الثنائى نادر فرج وعبد الكريم مصطفى لاعبى الفريق الأول لمدة خمسة مواسم مقبلة.

يأتى هذا القرار فى ظل سياسية مجلس الإسماعيلى للحفاظ على القوام الأساسى لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.