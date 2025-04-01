شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين دخلوا التاريخ بعد حصد الذهب مع الفراعنة بأمم أفريقيا.. حسن شحاتة يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

يتربع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على رأس قائمة المنتخبات الأفريقية الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما صعد الفراعنة منصات التتويج 7 مرات ليحصدوا كأس الذهب.

وعلى مدار التاريخ الطويل للمنتخب الوطني، والممتد منذ عام 1920، تعاقب العديد من المدربين ذوي الأسماء الرنانة فى عالم الساحرة المستديرة على تدريب الفراعنة، لكن نجح 5 منهم فقط فى تدوين أسمائهم بحروف ذهبية بعد التتويج بالأميرة الأفريقية، يتصدرهم "المعلم" كما تلقبه الجماهير، حسن شحاتة، والذي حصد وحده 3 ألقاب متتالية مع المنتخب الوطني من أصل 7 توج بها الفراعنة.

وجاءت قائمة شرف مدربي الفراعنة كالتالي:

1ـ المصرى مراد فهمى عام 1957

2ـ المجرى بال تيتكوش 1959

3ـ الإنجليزى مايك سميث 1986

4ـ المصرى محمود الجوهرى 1998

5ـ المصرى حسن شحاتة 2006، 2008، 2010

فى نسخة 1957، وهى النسخة الأولى من البطولة، وأقيمت فى السودان، صعد الفراعنة للنهائى، والتقوا مع إثيوبيا، وانتهى اللقاء بتغلب الفراعنة بأربعة أهداف دون رد، ليتوجوا باللقب الأول فى تاريخهم.

وفى نسخة 1959، استضافت مصر البطولة، وكانت وقتها تسمى الجمهورية العربية المتحدة، وجمع النهائى مصر مع السودان، وتغلب صاحب الأرض، وحصد الفراعنة اللقب الثانى بالفوز على السودان بهدفين مقابل هدف.

البطولة الثالثة عام 1986، استضافت مصر البطولة أيضا، والتقت مع الكاميرون فى النهائى، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وتم اللجوء إلى أشواط إضافية، وكان التعادل أيضا، وتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية، وحسمت اللقاء لصالح مصر 5\4.

رابع لقب أفريقى حققه الفراعنة عام 1998، وأقيمت المنافسات فى بوركينا فاسو، وصعد للنهائى مصر وجنوب أفريقيا، وتغلب الفراعنة بهدفين دون رد.

حقت مصر البطولة الخامسة، عام 2006، حيث استضافت مصر المنافسات، والتقت فى النهائى مع كوت ديفوار، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، وانتهت البطولة بتتويج الفراعنة 4\2.

واحتفظت مصر باللقب، وحققت البطولة السادسة، عام 2008، بالمنافسات التى أقيمت بغانا، وفازت مصر على الكاميرون فى النهائى بهدف نظيف.

آخر لقب تُوج به الفراعنة فى نسخة 2010، وأقيمت البطولة فى غانا، والتقت مصر مع صاحب الأرض، وفاز الفراعنة بهدف نظيف، ليكتب اللقب السابع فى تاريخ الفراعنة الأفريقى.