شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية، ويضع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمباراة ستيلينبوش، المقرر لها الثالثة عصر غد، الأربعاء، باستاد كيب تاون في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويخوض الزمالك تدريبه الأخير قبل المباراة على الملعب الذي سيستضيف اللقاء، على أن يعقد بيسيرو جلسة مع اللاعبين لحثهم على ضرورة الفوز بالمباراة والاقتراب خطوة نحو اللقب.



واستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى للفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، لتعويض النقص فى هذا المركز لغياب المغربي محمود بنتايج، والذى يغيب عن رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به، بسبب امتلاكه جواز سفر مغربى وإقامة بفرنسا، أى يجب عليه استخراج تأشيرة السفر إلى المغرب أو فرنسا.