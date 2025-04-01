شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت الجيش الملكي المغربي فى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لتحقيق الفوز لتعزيز آماله فى بلوغ نصف نهائي البطولة القارية.

واستطاع بيراميدز حصد بطاقة الصعود من دور المجموعات (الـ16) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باقتناص المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويقدم بيراميدز والجيش الملكى مستويات رائعة، وكان الأول تأهل وصيفاً للمجموعة الرابعة التي جمعت الترجي وساجرادا الأنغولي ودغوليبا المالي، بينما الثاني تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز والرجاء المغربي ومانيما أنيون الكونغولي.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول فى تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما يحتفظ الجيش الملكي المغربي بلقب حققه نسخة 1985.

بيراميدز يدخل المباراة منتشيًا بفوزه العريض الذي حققه على حساب البنك الأهلي، ليحجز به مقعده في نهائي كاس مصر للمرة الثانية على التوالي، ويضرب موعدًأ مع الزمالك، وعينه على الحفاظ على لقب النسخة الماضية التي يحمل لقبها.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب. ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويدير مباراة الليلة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى على استاد مولاي عبد الله في الرباط في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.

وأبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة، والذى طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الليلة قبل خوض لقاء الإياب في المغرب.

ومن جانبه طالب ألكساندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل مصر قائلا: "سنلعب أمام بيراميدز وكأنه أفضل فريق في العالم، لأننا نريد تحقيق الفوز والتقدم في البطولة، الفوز عليهم سيمنحنا دفعة معنوية هائلة للمباريات المقبلة، ونحن نلعب دائمًا من أجل الانتصار".