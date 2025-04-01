شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الملكى اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى دوري الابطال

استطاع بيراميز حصد بطاقة الصعود من دور المجموعات (الـ16) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باقتناص المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويقدم بيراميدز والجيش الملكى مستويات رائعة، وكان الأول تأهل وصيفاً للمجموعة الرابعة التي جمعت الترجي وساجرادا الأنغولي ودغوليبا المالي، بينما الثاني تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز والرجاء المغربي ومانيما أنيون الكونغولي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة. وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1. ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

2_ القيمة التسويقية لبيراميدز والجيش الملكى المغربى

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للجيش الملكى المغربى 12.51 مليون يورو.

ويتسلح بيراميدز بكوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 19 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.

3_ مواجهات بيراميدز مع الاندية المغربية

يبحث بيراميدز عن أول انتصار على الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته القارية، وسبق أن التقى بيراميدز مع الفرق المغربية فى 7 مباريات سابقة من بينها نهائي الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات ، وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

وجاءت آخر مواجهات بيراميدز مع الفرق المغربية ضد الجيش الملكي في المجموعات لكونفدرالية 2023 ، وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب.

وستكون تلك أول مواجهة لبيراميدز أمام الفرق المغربية في دوري أبطال إفريقيا ، لا تعد المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي ضد بعضهما البعض في أفريقيا.

4_ مواجهات بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى

وسبق أن التقى بيراميدز مع الجيش الملكي في مواجهتين فقط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى على ستاد الدفاع الجويوسيبحث بيراميدز عن أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق، من أجل الوصول للمربع الذهبي.

وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب ، ويتطلع بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على الجيش الملكي خلال معركتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

5_موعد مباراة الاياب بين بيراميدز والجيش الملكى

وتقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى على استاد مولاي عبد الله في الرباط في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وأبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.