شكرا لقرائتكم خبر عن بوكان تسابق الزمن للمشاركة مع سيدات طائرة الأهلى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تسابق المحترفة تاتيانا بوكان لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الزمن للمشاركة فى نهائيات بطولة أفريقيا، بعدما غادرت مع البعثة أمس، بدلا من اللحاق بالبعثة يوم 4 إبريل لخوض بطولة أفريقيا.

يأتي ذلك وفقا لقرار اللجنة المنظمة الذي يمنع سفر أي لاعبة عقب الاجتماع الفني، حيث كان يرغب الجهاز الفني فى لحاق بوكانا بالبعثة عقب انتهاء جلسات التأهيل.

ويجري الجهاز الطبي لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل لحاق المحترفة تاتيانا بوكان بنهائيات بطولة أفريقيا مع الفريق فى نيجيريا، والمحدد لها الفترة من 30 مارس وحتى 14 أبريل المقبل.

وأثبتت الأشعة التي خضعت لها تاتيانا بوكان، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلى، إصابتها بتمزق بأحد أربطة الكاحل الأيسر.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على أثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.

وتخضع تاتيانا لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة للعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، بالفوز على الأهلى بنتيجة 3-0 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.