شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب الاستمرار فى إجراءات استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه عقب الإعلان عن إلغاء نادى بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، ورد عبر البريد الإلكترونى للاتحاد طلب النادى الأهلى بالاستمرار فى إجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.



وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، وافق على طلب النادى الأهلى على اعتبار أن إجراءات استقدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتبارين، خاصة مع تقديم تعهد من النادى الأهلى بتحمل التكاليف.