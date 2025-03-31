شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة الهلال السوداني غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي هاني بشكل جيد في الجبهة اليمنى ويعد الخيار رقم 1 لدى كولر في الجبهة اليمنى، لذا ضمن التواجد في التشكيل الأساسي للأهلي في لقاء الغد.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي سيبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين غداً فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم جيدا أنها ستكون مباراة صعبة، والمنافس يلعب بشكل جيد، خصوصا خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وتابع: "استعددنا بشكل جيد، ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة، ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع، ولدينا حماس كبير قبل المباراة".

وأشار إلى أنه لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة، وأن هناك أكثر من لاعب قد رحل عن المنافس، وكذلك الجهاز الفني، وهو ما يجعل المباراة القادمة مختلفة تماماً.

وشدد كولر على أن كل اللاعبين فى الفريق لديهم نفس الأهمية ومسئولون عن العمل من أجل الفوز ولا يمكن تحديد لاعب بعينه، وأن هناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.