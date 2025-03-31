شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: قرار إلغاء استقدام حكام أجانب فى مواجهة الأهلى لغياب مبدأ تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن إرسال النادي لخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه إلغاء قراره السابق وطلبه بشأن استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام الأهلي والمحدد لها يوم 12 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وقال المدير الرياضي، إن قرار الإدارة بإلغاء طلب استقدام الحكام الأجانب والتراجع عن تحمل تكاليف استقدامهم لإدارة المباراة، جاء بعد قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط من الأهلي ما يضر بالمنافسة على الدوري، ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في واقعة انسحاب متكاملة الأركان عقوباتها واضحة في اللائحة، وسبق تطبيقها بنفس التفاصيل قبل أقل من عام على نادي الزمالك.

وأضاف المدير الرياضي أنه بعد قرار رابطة الأندية، أصبح الأمر واضحا وجليا للجميع أن المشكلة لا تتعلق بالحكام قدر ما تتعلق بإدارة بطولة الدوري نفسها والتساهل في تطبيق اللوائح والقوانين، والازدواجية في المعايير وإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي لا داع لتكبد آلاف الدولارات لاستقدام الطاقم الأجنبي، طالما أن الأمر مرتبط بأمر إدارة المسابقة.