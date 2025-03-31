شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر لحكام دورى القسم الأول 5 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

قرر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة معسكر لحكام الساحة لدوري القسم الأول والمساعدين وحكام تقنية الفيديو يوم 5 أبريل المقبل وحتى يوم 10 من الشهر ذاته بمركز المنتخبات الوطنية.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، أرسل نادي بيراميدز اليوم الإثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الثانية للدور الثاني.