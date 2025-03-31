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تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مواجهة الهلال السودانى

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تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مواجهة الهلال السودانى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 31 مارس 2025 09:11 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدًا، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري على قراءة الفاتحة في بداية المران.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعُا شارك فيه اللاعبون وشهد التركيز على تنفيذ بعض التعليمات المحددة للاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا بدنيا وفنيا متنوعا شارك فيه ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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