شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدًا، وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري على قراءة الفاتحة في بداية المران.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعُا شارك فيه اللاعبون وشهد التركيز على تنفيذ بعض التعليمات المحددة للاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا بدنيا وفنيا متنوعا شارك فيه ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.