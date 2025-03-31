شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطر رسميًا بإلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمواجهته مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي بيراميدز اليوم الاثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

وتقام مباراة الأهلي و بيراميدز يوم 12 إبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الثانية للدور الثاني.

في سياق متصل اقترب الثنائي رامي ربيعة وأشرف داري لاعبي الأهلي من قيادة قلب دفاع الفريق الأحمر في مباراته أمام الهلال السوداني غدا الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أكد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي سيبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين غداً فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي للمباراة، "نعلم جيدا أنها ستكون مباراة صعبة، والمنافس يلعب بشكل جيد، خصوصا خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وشدد كولر، "استعددنا بشكل جيد، ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة، ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع، ولدينا حماس كبير قبل المباراة".

وأشار إلى أنه لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة، وأن هناك أكثر من لاعب قد رحل عن المنافس، وكذلك الجهاز الفني، وهو ما يجعل المباراة القادمة مختلفة تماماً.

وشدد كولر على أن كل اللاعبين فى الفريق لديهم نفس الأهمية ومسئولون عن العمل من أجل الفوز ولا يمكن تحديد لاعب بعينه، وأن هناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.