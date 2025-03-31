شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيسر تخصص إصابات.. إكيليس يضرب معلول والصليبي يطيح بعبدالشافي وشكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الإصابات هي العدو الأول والأقوى للاعب الكرة خلال مسيرته، فهناك لاعبون تتغير مسيرتهم بسبب الإصابات القوية، بينما يعود لاعبون آخرون للملاعب أقوى من الأول.

الظهير الأيسر تخصص إصابات

لكن هذا الفترة هناك ظاهرة طاغية في الدورى المصرى، وهى الإصابات التي تضرب مركز الظهير الأيسر في معظم الأندية، مما أدى إلى وجود أزمة لمنتخب مصر خلال مباراتى إثيوبيا وسيراليون والذى اضطر خلالها حسام حسن إلى استخدم أحمد نبيل كوكا ومحمود حسن تريزيجيه كظهير أيسر لحل هذه الأزمة.

ونستعرض في هذا التقرير الإصابات التي ضربت الظهير الأيسر في الدورى بالفترة الماضية.. محمد حمدى

تعرض محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا في الدورى، ليخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الصليبي الأمامي، مع وجود ارتشاح فى الركبة.

وأوضح طبيب بيراميدز أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق فى مباريات المرحلة المقبلة.

يحيى عطية الله

تعرض المغربى يحيى عطية الله لاعب الأهلى، لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة الأهلى مع سموحة، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدورى، وكشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى، أن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع فى الحاجب وكدمة فى الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها لوجود كسر فى عظمة الوجه وكسر فى الأسنان، والتي احتاجت لجراحة، ليغيب المغربى يحيى عطية الله لاعب الأهلى عن فريقه لمدة 3 أشهر قبل أن يعود مجددا ويشارك مع الأهلى.

على معلول

تعرض التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، لإصابة بقطع وتر أكيليس والتي أبعدته قرابة 7 أشهر عن الملاعب، وعاد هذه الأيام للمشاركة في مباريات الأهلى بعد فترة غياب كبيرة.

محمد شكرى

ظهير أيسر آخر عانى من الإصابة هو محمد شكرى ظهير أيسر فريق سيراميكا، الذى تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبى، ليجرى جراحة ناجحة في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

وبدأ محمد شكرى حاليا في المشاركة تدريجيا في المباريات مع سيراميكا بعدما تعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

محمد عبد الشافى

وبنفس الطريق، تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بقطع في الرباط الصليبى في الموسم الماضى ليبتعد عن الملاعب قرابة 9 أشهر.

وعاد محمد عبد الشافى مجددا للملاعب ويشارك في التدريبات الجماعية عقب انتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية.

محمود بنتايج

وعلى نفس النهج، تعرض المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.