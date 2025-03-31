شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: مواجهة الجيش الملكي المغربي فى غاية الصعوبة وأثق في لاعبي فريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مواجهة الجيش الملكي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ستكون غاية في القوة والصعوبة، خاصة أنها أمام فريق قوي وكبير في قارة أفريقيا، ولديه من الخبرات القارية، ونحن كذلك في بيراميدز نمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ولديهم الدافع والحافز لمواصلة المشوار نحو النهاية بعد الوصول لمرحلة مهمة في البطولة القارية.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، أنه شاهد العديد من المباريات لفريق الجيش الملكي ويعلم عنه الكثير من نقاط القوة ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها في وجود لاعبين رائعين في صفوف فريقه لديهم القدرة والرغبة على مواصلة النجاح في جميع البطولات، في ظل المرحلة الرائعة التي وصل إليها بيراميدز في البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

يورتشيتش تحدث عن أن بيراميدز يلعب في أكثر من بطولة هذا الموسم في أوقات متقاربة ومن الضروري التعامل بحذر في هذا الأمر وخلق الدوافع لدى اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة المشوار، وهو سعيد للغاية بأنه رغم ضيق الوقت ولعب أكثر من بطولة، إلا أن الإصابات لم تكن كبيرة، وبالتالي جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الجيش الملكي، ولديهم رغبة في تحقيق النجاح، والفوز بنتيجة تسهل مباراة الإياب في المغرب.

المدرب أكد أن الجيش الملكي بالفعل لديه خبرات قارية مقارنة بنادي بيراميدز الذي يلعب نسخته الثانية فقط في دوري الأبطال، ورغم وجود لاعبين أصحاب خبرات فإن هناك فارق بين النادي واللاعبين، ولكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز وتقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة تؤمن العبور للدور نصف النهائي ومواصلة مشوار دوري الأبطال حتى النهاية.