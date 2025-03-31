شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد "الشمعة المضيئة" في الألعاب الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

تعد كرة اليد المصرية " الشمعة المضيئة " في الألعاب الجماعية علي مستوي تحقيق الإنجازات العالمية والأفريقية، سواء على صعيد الكبار أو الشباب، وسط استضافة المحافل الدولية الكبرى على أرض مصر، وآخرها بطولة العالم للكراسى المتحركة التى توج الفراعنة بلقبها على صالة حسن مصطفى و أيضا كأس العالم للأندية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025 المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

كما استطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوزعلى حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا بجمهورية الكونغو الديموقراطية التي أقيمت خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

فراعنة الكراسي المتحركة أبطال العالم للمرة الأولى

كما فاز منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة على نظيره الأمريكى بنتيجة 2-0 فى الدور النهائى، ليتوج باللقب بعد الفوز على فرنسا 2-0 فى الدور نصف النهائى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى 2024 .

ونجح منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى، فى تحقيق الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة 2-1 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم، ليتأهل إلى نصف النهائى.