شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، بأحد فنادق التجمع الأول الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم تشكيلي الفريقين بمجرد الوصول مباشرة إلى ملعب اللقاء.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.