شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعزل لاعبي الزمالك عن أزمة مباراة القمة قبل مواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

طالب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه بعدم التركيز في أزمة مباراة القمة، خاصة بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتعديل العقوبات المترتبة على انسحاب الأهلي من المباراة يوم 11 مارس الجاري.

ويرغب بيسيرو فى الحفاظ على تركيز لاعبيه قبل مواجهة ستيلينبوش بعد غد، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد بيسيرو على لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا تؤمن موفقهم في مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي.

وكان نادى الزمالك أصدر بياناً يرفض فيه تعديل العقوبات حيث أكد اعتراضه لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11 مارس الجاري.