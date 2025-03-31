شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام دوري محترفي كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل المقبل، بمواجهة الأهلى والزمالك، والتى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

مباراة الأهلى والزمالك فى ختام دورى محترفى اليد تقام فى الثالثة عصرا بدلا من السادسة نظرا لإقامة قرعة بطولة العالم للناشئين مواليد 2006 فى السادسة.

ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.

فيما تقام الجولة قبل الأخيرة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وهليوبوليس مع سبورتنج وسموحة مع طلائع الجيش والزهور مع الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل المقبل.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام.