شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مصطفى عسل يعتلي صدارة التصنيف العالمي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مارس الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وتقدم مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى صدارة التصنيف، منهياً هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة التي استمرت لـ93 أسبوعا على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 16.

تصنيف الرجال:

1- مصطفى عسل

2ـ علي فرج

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ مازن هشام

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف السيدات:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- روان العربي

10ـ اليابانية ساتومي واتنبي.



التصنيف العالمي للاسكواش

