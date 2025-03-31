شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، لوضع الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمباراة الهلال السودانى ، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ج..يعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال، ويشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.

ج..استقر السويسري كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على تواجد الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى، ويرغب كولر فى الاستفادة من تألق وسام أبو على الفترة الأخيرة، لاسيما مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية لهز شباك بطل السودان، بما يعزز فرص الأهلى في بلوغ نصف النهائي الأفريقى.

ج..الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي. س..ما مواجهات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا؟ ج..ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي الأهلي - الهلال السودانى مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس بيراميدز - الجيش الملكي المغربى.



ج..تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.