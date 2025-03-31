شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 31 مارس 2025 03:20 م
س.. ماذا يفعل كولر لوضع خطة عبور الهلال السودانى؟
ج..يعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال، ويشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.
س..ما موقف وسام أبو علي من مواجهة الهلال السودانى؟
س..من منافس الأهلى فى نصف النهائى حال الفوز؟
ج..الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.س..ما مواجهات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا؟
ج..ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي
الأهلي - الهلال السودانى
مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس
بيراميدز - الجيش الملكي المغربى.
ج..تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.
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