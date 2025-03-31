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كيف يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى دورى أبطال أفريقيا؟

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كيف يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى دورى أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 31 مارس 2025 03:20 م
يستعد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، لوضع الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمباراة الهلال السودانى ، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

س.. ماذا يفعل كولر لوضع خطة عبور الهلال السودانى؟

 

ج..يعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال، ويشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.

 

س..ما موقف وسام أبو علي من مواجهة الهلال السودانى؟

 

ج..استقر السويسري  كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على تواجد الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى، ويرغب كولر فى الاستفادة من تألق وسام أبو على الفترة الأخيرة، لاسيما مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية لهز شباك بطل السودان، بما يعزز فرص الأهلى في بلوغ نصف النهائي الأفريقى.

 

 

س..من منافس الأهلى فى نصف النهائى حال الفوز؟

ج..الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

س..ما مواجهات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

ج..ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى.

س..ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا ؟


ج..تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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