شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الناشئين فى كأس الأمم أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستهل منتخب مصر للناشئين، بقيادة أحمد الكاس، مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب، اليوم الاثنين، بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا.

ويفتتح منتخب مصر للناشئين مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا اليوم، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل المقبل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين مع جنوب أفريقيا فى بطولة أمم أفريقيا فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين مع جنوب أفريقياقائمة منتخب مصر للناشئين

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي: عمر عبد العزيز (حارس مرمى ) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).

يترأس بعثة المنتخب في المغرب وليد درويش عضو المجلس، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور قاسم قدرى مخطط للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.



