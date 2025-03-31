شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة سيمبا التنزاني فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استعاد المصري قوته الضاربة خاصة فى الهجوم، بعد انتظام الثنائي الدولي أحمد عيد وخالد صبحي فى التدريبات، وشفاء صلاح محسن من الإصابة، وتأكد جاهزية ميدو جابر، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة سيمبا التنزاني بالكونفدرالية الأفريقية.

وبلغت القيمة التسويقية للنادي المصري 9 ملايين و550 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة سيمبا التنزاني 2 مليون و180 ألف يورو، وهو ما يعني أن المصري يتفوق على سيمبا بفارق 7 ملايين و370 ألف يورو.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

ويواصل، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء الأربعاء المقبل، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

الجدير بالذكر أن" بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.