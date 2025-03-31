شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يقدمان واجب العزاء فى وفاة أرملة محمود الجوهري والان مع تفاصيل الخبر

حرص التوأم حسام وإبراهيم حسن على تقديم واجب العزاء في وفاة أرملة الراحل محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم.

وأصدر التوأم برقية عزاء لأرملة الجوهري قالوا فيها: "يتقدم الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بخالص العزاء للأستاذ أحمد الجوهري في وفاة المغفور لها والدته - حرم الراحل الكابتن محمود الجوهرى .. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. وإن لله وإن إليه راجعون ".

وتابع: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".





وأعلن أحمد الجوهرى، نجل الراحل محمود الجوهرى مدرب منتخب مصر الأسبق، وفاة والدته سامية أحمد أنور سلام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

كما أعلن أحمد الجوهرى إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

يعد الجوهرى أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادة الجوهرى بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد كذلك بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى الجوهرى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.