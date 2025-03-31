شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الأهلي عن الانسحاب من الدوري.. صراع اللقب على صفيح ساخن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي ، خلال الساعات الماضية، تراجعه عن موقفه السابق بالانسحاب من بطولة الدوري، على خلفية أزمة مباراة القمة السابقة، التي رفض الفريق الأحمر خوضها لعدم وجود حكام أجانب لإدارة اللقاء، مهدداً بعدها بالانسحاب من البطولة.

وجاء قرار الأهلي بناءً على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والتي عدلت العقوبات الموقعة على الأهلي، واكتفت باعتبار الأهلي خاسراً لمباراة الزمالك مع تغريمه مادياً، دون خصم 3 نقاط أخرى من الأهلي بنهاية الموسم، وهو ما أعاد الصراع على سباق الصدارة فى الدوري.

الموقف الحالي:

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري حالياً برصيد 43 نقطة، يليه الأهلي برصيد 39 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وخاض كل فريق مباراة واحدة فقط في الدور الثاني والحاسم بمجموعة الفرق المتنافسة على اللقب.

ماذا يحتاج بيراميدز لحسم اللقب؟

اتسع الفارق بين بيراميدز والأهلي على الصدارة إلى 4 نقاط، بعد اعتبار الأهلي مهزوماً في مواجهة الزمالك الماضية، غير أن الصراع مازال مشتعلاً بين الفريقين، حيث يتوج بيراميدز باللقب حال الفوز بجميع مبارياته المقبلة بما فيها مواجهة الأهلي.

وماذا يحتاج الأهلي للاحتفاظ بالدوري؟

بينما يتوج الأهلي باللقب حال الفوز فى جميع مبارياته المقبلة، بما فيها مواجهة بيراميدز، مع انتظار تعثر بيراميدز بالتعادل في مباراة ثانية بالبطولة.

فرص الزمالك

أما الزمالك فيحتاج إلى تعثر بيراميدز فى 3 مباريات، وكذلك تعثر الأهلي في مباراتين، مع فوز الزمالك بجميع المباريات المتبقية.