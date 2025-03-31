شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين خرجوا من جنة منتخب مصر مع حسام حسن بسبب مشاكل انضباطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المدير الفني لـ منتخب مصر حسام حسن فرض الانضباط فى معسكرات المنتخب، ووصلت ضحايا قراراته إلى أربعة لاعبين بارزين من قائمة الفراعنة.

أسباب انضباطية أثرت على وجود هذا الرباعي في الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو القرار أثار الجدل، خاصة أن الأسماء المستبعدة كانت تعتبر من الركائز الأساسية فى المنتخب.

الأسماء المستبعدة وأسباب الغيابأحمد حجازي – قائد دفاع الفراعنة والمحترف في اتحاد جدة، خرج من الحسابات بسبب مخاوف انضباطية متعلقة بالالتزام داخل المعسكر، رغم خبراته الكبيرة فى قيادة الخط الخلفي.

عمر كمال عبد الواحد – الظهير الأيمن المميز، استُبعد بسبب عدم الالتزام ببعض التعليمات الفنية والإدارية، ما أثّر على موقفه فى المنتخب.

مصطفى محمد – نجم نادي نانت الفرنسي قد يبتعد عن المنتخب الفترة المقبلة، بسبب عدم الانضباط فى بعض الفترات، وعدم الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني فى آخر معسكر.

إمام عاشور – لاعب الأهلي المتألق، كان أحد أبرز الغائبين، ويبدو أن بعض السلوكيات داخل المعسكرات الماضية لم تلقَ استحسان الجهاز الفني، مما أدى إلى استبعاده حسب تصريحات الجهاز الفني للمنتخب . حسام حسن يتمسك بالانضباط.. هل يعود المستبعدون للمنتخب؟



حسام حسن وجّه رسالة واضحة بأن الالتزام والانضباط يأتيان قبل الأسماء، وأنه لن يتهاون في فرض النظام داخل الفريق، بغض النظر عن قيمة أي لاعب، فهل يتراجع حسام حسن عن قراره مستقبلًا؟ أم أن هذه الأسماء ستظل بعيدة عن المنتخب لفترة طويلة؟

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.

وحقق الفراعنة هذا الرصيد المميز بعد 5 انتصارات وتعادل وحيد، ليؤكدوا تفوقهم في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، ويشاركهم في القمة منتخبا تونس وكوت ديفوار، اللذان قدما أداءً قويًا أيضًا في مجموعاتهما.

منتخب مصر يعزز صدارته للمجموعة الأولى بـ16 نقطة

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.