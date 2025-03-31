شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى ربع نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على اصطحاب 23 لاعباً فى قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الهلال السوداني غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

الهجوم: وسام أبوعلي، نيتس جراديشار.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من، علي معلول ومصطفى مخلوف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وسمير محمد، وعمر الساعي.