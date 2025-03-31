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أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام ستيلينبوش فى الكونفدرالية

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أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام ستيلينبوش فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الإثنين، 31 مارس 2025 01:32 م

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الزمالك ، على الدفع بأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى للفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي. يأتي استقرار بيسيرو بالدفع بأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى لتعويض النقص فى هذا المركز لغياب المغربي محمود بنتايج.

ويغيب المغربى محمود بنتايج عن رحلة الزمالك إلى جنوب أفريقيا لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به، بسبب أنه يمتلك جواز سفر مغربى وإقامة بفرنسا، أى يجب عليه استخراج تأشيرة السفر إلى المغرب أو فرنسا.

ويلتقى الزمالك مع ستيلنبوش الجنوب إفريقى فى الثالثة عصر  بعد غد، الأربعاء، باستاد كيب تاون، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما تقام مباراة الاياب يوم  الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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