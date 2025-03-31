شكرا لقرائتكم خبر عن زلاكة الأحدث.. نجوم كتبوا التاريخ من القسم الثاني فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك".. شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون بها، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

نستعرض حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

نستعرض في هذا التقرير أبرز هذه القصص..

إبراهيم عادل

يعد إبراهيم عادل ، لاعب نادى بيراميدز ومنتخب مصر، من أبرز المواهب المتواجدة على الساحة المصرية في الوقت الحالي، وهو من اللاعبين الذين كانت لهم قصة كفاح كبيرة منذ صغره.

بدأ إبراهيم عادل ممارسة كرة القدم في سن صغيرة بنادي المريخ البورسعيدي، قبل أن تلفت موهبته أنظار فريق الأسيوطي الذي كان يلعب ضمن الدرجة الثانية فانضم لفريق الشباب به في عام 2018.

وتم تصعيد إبراهيم عادل للفريق الأول في في نهاية الموسم الأول للفريق بعد صعوده للدورى الممتاز، بعدما لفتت موهبته أنظار علي ماهر مدرب الفريق وقتها، فشارك للمرة الأولى في الدوري وهو لم يكمل 18 عاماً.

وفي صيف 2019 تغير اسم الأسيوطى إلى بيراميدز، مع القيام بعدد من الصفقات الكبيرة وتسريح أغلب لاعبي الفريق الموجودين وقتها، إلا أن موهبة عادل الاستثنائية فرضت نفسها واستمر في صفوف بيراميدز ونال ثقة المدربين الذين تتابعوا على النادي حتى الآن.

وشارك عادل مع بيراميدز في 158 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 43 هدفاً وصنع 21 هدفا آخر لزملائه، وتوج مع الفريق بكأس مصر الموسم الماضى، ومع المنتخب الأول خاض 14 مباريات دولية كان أوّلها أمام ليبيريا في سبتمبر 2021 مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، استطاع خلالها تسجيل هدفين.

عبد الحليم على

يعد عبد الحليم علي، الهداف التاريخى للزمالك، أحد أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية عامة والزملكاوية خاصة، هو الهداف الأول للقلعة البيضاء.

بدأ عبد الحليم علي مسيرته الكروية من نادى الشرقية للدخان والتي شهدت تألقه، ثم انتقل إلى الزمالك، لينجح فى تسجيل 138 هدفا مع الفريق الأبيض من أصل 339 مباراة لعبها.

ويمتلك العديد من الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، وكان ضمن تشكيل المنتخب المصرى الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التى أقيمت فى القاهرة، واشتهر بالرقم 24 مع الزمالك، لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر).

وسجل عبد الحليم على 83 هدفا للزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وأحرز 16 هدفا فى بطولة كأس مصر وأحرز 26 هدفا فى بطولات أفريقيا للأندية وسجل 13 هدفا فى البطولات العربية، ولعب عندليب الزملكاوية 43 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها 10 أهداف، وعُرف عنه التزامه الأخلاقى وتدينه الشديد وأنه لاعب غير مثير للمشاكل.

حسام باولو

يعتبر حسام باولو لاعب الزمالك وسموحة والداخلية السابق والقناة، من أبرز اللاعبين الذين كانت لهم قصة كفاح قوية، بعدما بدأ في أحد مراكز الشباب ثم انتقل إلى طوخ في القسم الثالث ثم سكر أبو قرقاص مرورا بالشمس، ثم الداخلية، حيث لعب لعدة أندية في الدورى المصرى، منها الزمالك والداخلية وسموحة والشمس والاتحاد السكندرى، ثم انتقل للترسانة وبايونيير والقناة فى النهاية.

باولو توج بلقب هداف الدورى موسمين متتاليين، الموسم الأول كان 2014/2015، عندما كان لاعبا في صفوف نادى الداخلية، والموسم الثانى توج بلقب هداف الدورى أيضا موسم 2015/2016 مع فريق سموحة السكندرى.

محمود زلاكة

يعد محمود عبد الحفيظ الشهير بـ"زلاكة"، لاعب بيراميدز المعار إلى سيراميكا هذا الموسم، نموذجاً من هذه النماذج التي صدقت أحلامها وكافحت من أجل الوصول لهذا المكان الذى هو فيه.

بدأ محمود زلاكة مشواره في مركز شباب الحواتكة في أسيوط، ثم انتقل إلى بترول أسيوط ليخطف الأضواء خلال مباريات فريقه في القسم الثانى، ليتم اختياره دائما في منتخب الأسبوع في كل جولة يخوضها بفضل تسجيله 14 هدفا في 7 مباريات فقط.

في ظل التألق الذى كان يقدمه خطف أنظار كشافى نادى سيراميكا، ولعب 45 مباراة ساهم خلالها في 9 أهداف، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه على الرغم من المنافسة القوية التي وجدها في أول مواسمه.

ونجح مسئولو بيراميدز في التوصل لاتفاق مع سيراميكا للتعاقد مع محمود زلاكة في الانتقالات الشتوية 2024 لتدعيم صفوفه بعد صراع مع بعض الأندية التي كانت ترغب في ضم اللاعب.

ولعب زلاكة مع بيراميدز في 27 مباراة اكتفى خلالها بالمساهمة في 7 أهداف، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليقرر العودة مجددا لفريقه السابق سيراميكا للحصول على دقائق لعب أكثر، ليعود لسكة التألق من جديد.

وفى ظل هذا التألق، استدعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، محمود زلاكة لمعسكر المنتخب لأول مرة في مسيرته التي بدأت تتلألأ بعد كفاح كبير، ليشارك لأول مرة بقميص منتخب مصر يوم 24 نوفمبر 2024 عندما لعب بديلا أمام باتسوانا 4 دقائق.

محمد بركات

محمد بركات، لاعب النادى الأهلى والإسماعيلى السابق، من أبرز اللاعبين في جيله واستطاع أن يسطر تاريخا كبيرا مع كل الأندية التي لعب لها بفضل مهاراته وسرعته الفائقة وتحركاته غير المتوقعة.

بدأ محمد بركات مع نادى السكة الحديد عام 1996، وخطف الأنظار مبكرا ليحاول الأهلى ضمه لكنه تعرض لإصابة قبل إتمام التعاقد، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإسماعيلى 1998 ليصبح بعدها أحد أفضل نجوم الكرة المصرية في ذلك الوقت، ويقود الدراويش للفوز بالدورى المصرى وكأس مصر.

وانتقل محمد بركات إلى أهلي جدة السعودي في موسم 2002/2003 حيث فاز ببطولة الأندية العربية الموحدة، ثم انتقل إلى نادي العربي القطرى موسم 2003-2004، قبل أن يحط الرحال فى الأهلى منذ موسم 2004-2005 حتى أعلن اعتزاله كرة القدم فى 12 يونيو عام 2013، بعد مشوار حافل استمر أكثر من 20 عامًا.

سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى "61" هدفا فى "243" مباراة، كما سجل "44" مع الإسماعيلى، "18" مع أهلى جدة، وهدفا مع السكة الحديد، وهدفا مع العربى القطرى كما شارك فى كأس العالم للأندية "4" مرات، لعب مع المنتخب الأول "70" مباراة سجل خلالها "9" أهداف، وانضم للأول مرة فى عهد الفرنسى جيرار جيلى أمام كوريا الجنوبية "9 يونيو 2000"، وحقق مع المنتخب لقب كاس الأمم الإفريقية 2006، وذهبية دورة الألعاب العربية "2007".

كما حقق بركات مع الإسماعيلى لقب الدورى "2001-2002"، وكأس مصر "2000"، ووصافه الدورى موسم "1999-2000"، ووصافة الكاس "1999" ووصافة كأس الاتحاد الإفريقى "2000"، كما فاز مع أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية "2003".

اعتزل بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه، وفى 12 يونيو 2013 أعلن محمد بركات اعتزال الكرة نهائياً.