شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد يحقق أمنية أطفال قريته بعد مباراة ليلة العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادر السيد ، حارس مرمي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أمنية أطفال قريته بمسقط رأسه بكفر الصلاحات مركز بني عبيد، وأهداهم قمصانا تحمل اسمه، بعد مشاركتهم في مباراة ليلة العيد.

ونشر نادر السيد ، عبر صفحته علي فيس بوك، صورة الأطفال بعدما أهداهم التيشرتات التي وعدهم بها معلقا عليها: "الوعد اتنفذ الساعة 7 الصبح بعد صلاة العيد، الشباب لقيتهم عند البيت، حبايبي شكلهم ماصدقوا إن النهار طلع.. عيد سعيد علينا كلنا".

وكان نادر السيد شارك الأطفال فى مباراة ودية قائلاً، "ماتش من ماتشات قبل الفطار الي بتخلص قبل الفطار بي 5 دقايق رجعتني لى أكتر من 30 سنة أول ماشفت الولاد نزلت ألعب معاهم نتبسط مع بعض وارجع معاهم وانا في في نفس سنهم ومش فارق الي بيلعب بي جزمه او شبشب او حتي حافي المهم نتبسط ونلعب ونكسب التقسيمة بحماس كما لو كانت نهائي بطوله وهو ده سر ان اكتر الاعيبه بتطلع من الريف لان بنلعب في اي وقت وبأي لبس واي مكان حتي لو مكان زي ده اسمه جرن المهم مكان واسع وبنعمل الجوان بطوب.. الاهم عايزين تعرفوا النتيجه بعد التقسيمه الجامدة.. تعادلنا ولعبنا ضربات جزاء وفرقتي خسرت.. ووعدتهم ان الهدايا تي شيرتات عندي اد ايه الولاد كانوا فرحانين وميعادنا بكره بعد صلاة العيد هيعدوا علي في البيت علشان ياخدوا الهدايا".



نادر السيد مع الأطفال