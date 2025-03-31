شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على عودة أحمد سيد زيزو نجم الفريق للتشكيل الأساسي فى مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مواجهة سيراميكا بنصف نهائي كأس مصر، والتي حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1 وسجل زيزو هدف حصد بطاقة التأهل لدور النهائى لمواجهة بيراميدز.

مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى تقام فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية

أما مباراة الإياب فتقام الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً.

وتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

وكان بيسيرو علق على عدم الدفع بزيزو فى التشكيل الأساسي قائلا: زيزو استهلك طاقة كبيرة بعد مشاركته في المباراتين مع المنتخب، وعندما علم بأنه لن يبدأ لقاء سيراميكا كانت رغبته اللعب، ولكن عدم مشاركته في التشكيل الأساسي بسبب الإجهاد، وأرى أن مشاركته في 30 دقيقة بشكل بدني كامل أفضل من مشاركته لمدة 90 دقيقة وقد يتعرض للإصابة، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي، وكانت لدينا دكة بدلاء قوية في اللقاء".

وواصل المدرب البرتعالي قائلاً: "أحمد زيزو لاعب في الزمالك ولا أركز سوى أنه يمتلك شخصية قوية وحارب حتى لو لم يبدأ أساسياً، وليس من السهل أن تشارك بعد فترة مشاركة مع منتخب مصر، ولا يستطيع أحد انتقاد زيزو ولا أريد أن يقلق عليه أحد".