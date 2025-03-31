شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يواجه البافانا بافانا فى افتتاح مشواره بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر للناشئين ، بقيادة أحمد الكاس ، مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب، فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا.

ويفتتح منتخب مصر للناشئين مبارياته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا اليوم، ثم يلتقي بوركينا فاسو يوم 3 أبريل المقبل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

من جهته طالب أحمد الكاس ، المدير الفني للمنتخب، لاعبيه بحسم ضربة البداية وانتزاع النقاط الثلاث لتوجيه رسالة قوية للمنافسين، خاصة أن منتخب مصر أحد المرشحين بقوة لحصد اللقب.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب الناشئين أمام جنوب أفريقيا كالتالى: فى حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، وفي خط الدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي خط الوسط : محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، وفي خط الهجوم : حمزة عبد الكريم وأنس رشدى.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي: عمر عبد العزيز (حارس مرمى ) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).

وفاز منتخب الناشئين على تنزانيا بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما قبل السفر إلى المغرب بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه في المباراة الودية الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2 وخسارته في الودية الأولي من تنزانيا بهدف نظيف.

ويترأس بعثة المنتخب في المغرب وليد درويش عضو المجلس ، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور قاسم قدرى مخطط للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.