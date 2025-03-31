شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يضع الليلة خطة بيراميدز لعبور الجيش الملكى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز استعداداته مساء اليوم، الاثنين، لمواجهة الجيش الملكى المغربى المقرر لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويركز الجهاز الفني لفريق بيراميدز، خلال مران الفريق اليوم، على تجهيز جميع اللاعبين تحسبا لأي مفاجآت فى المباراة، خاصة أن المنافس لن يكون صيدا سهلا قبل لقاء الإياب بالمغرب الثلاثاء 8 أبريل.



يأتي فى مقدمة تركيز الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي كورنسيلاف يورتشيتش ضرورة التصويب من مسافات مختلفة، وأيضا الهجوم من الأجناب والعمق للتنوع لضرب أى تكتل دفاعي متوقع من الضيوف من اجل إحراز أهداف مبكرة.

ويدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس، والمنسق العام بوتسو فالينتيا من جنوب أفريقيا، ومحمد السيسي المنسق الإعلامي من مصر، والمنسق الأمني باشينس نداندلا من إسواتيني، ومساعد المنسق العام إيمريك أناتولي من مدغشقر، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.