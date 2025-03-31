شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، على تواجد الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى غداً، الثلاثاء، في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر فى الاستفادة من تألق وسام أبو على الفترة الأخيرة، لاسيما مع منتخب بلاده في الاجندة الدولية لهز شباك بطل السودان، بما يعزز فرص الأهلى في بلوغ نصف النهائي الأفريقى.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.