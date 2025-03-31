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وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

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وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 31 مارس 2025 07:30 ص
استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، على تواجد الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة الهلال السودانى غداً، الثلاثاء، في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويرغب كولر فى الاستفادة من تألق وسام أبو على الفترة الأخيرة، لاسيما مع منتخب بلاده في الاجندة الدولية لهز شباك بطل السودان، بما يعزز فرص الأهلى في بلوغ نصف النهائي الأفريقى.

 

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

 

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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