شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح محمد الشناوي أول حارس يشارك مع منتخب مصر فى نسختين بكأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ محمد الشناوي ، حارس مرمى منتخب مصر، على شباكه نظيفة فى مباراتي إثيوبيا وسيراليون الأخيرتين بتصفيات كأس العالم 2026، بعدما حقق نفس الإنجاز أمام جيبوتي وسيراليون فى أول جولتين.

وتعتبر هذه الأرقام مميزة للحارس الكبير، الذي قدم أداءً رائعا في ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب فى كأس العالم 2018، وحصل على جائزة رجل مباراة أوروجواي في أول لقاء لمصر فى البطولة، لذا يعتبر ظهور الشناوي فى المونديال القادم تحديا جديدا له ورقما مميزا له كأول حارس يشارك فى بطولتين لكأس العالم.

وخاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن 12 مباراة ما بين ودية ورسمية وسجل خلال المباريات الـ 12 "21 هدفا" وتلقت شباكه 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، وخلال المباريات الـ 10 الرسمية لم يتلقي منتخب مصر أي هزيمة حيث كانت الخسارة الوحيدة في مباراة ودية.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت قيادة حسام حسن متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، حيث حسم منتخب الفراعنة التأهل من الجولة الرابعة بعد 4 انتصارات متتالية للمرة الأولى وبشباك نظيفة.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.