شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 31 مارس 2025 04:30 ص
ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يتوجه اللاعبون لاستكمال معسكرهم المغلق استعداداً لمواجهة بطل السودان، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.
الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:
ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي
الأهلي - الهلال السودانى
مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس
بيراميدز - الجيش الملكي المغربى.
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