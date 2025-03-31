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الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الهلال السوداني

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الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الهلال السوداني

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 31 مارس 2025 04:30 ص
يضع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه في مباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يتوجه اللاعبون لاستكمال معسكرهم المغلق استعداداً لمواجهة بطل السودان، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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