شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يضع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادى الاهلى ، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه في مباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يتوجه اللاعبون لاستكمال معسكرهم المغلق استعداداً لمواجهة بطل السودان، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف الهلال ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب الثلاثاء 8 أبريل فى موريتانيا.