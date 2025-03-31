شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يخشى غموض ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، على دراسة ستيلينبوش الجنوب أفريقي عن طريق مشاهدة عدة مباريات مسجلة، قبل المباراة التى تجمع الفريقين عصر الأربعاء المقبل فى الكونفدرالية، حتى يتمكن من الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، خاصة أنه يعد فريقا مجهولا بالنسبة للجهاز الفني للزمالك. وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة سبق بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا حيث توجه السبت ليطمئن على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة قبل وصولها.

مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى تقام فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية

أما مباراة الإياب فتقام الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً. وتأهل الزمالك إلي دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية، بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

على صعيد متصل، يعود محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لحراسة عرين فريقه في مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية، بعدما غاب عن مواجهة سيراميكا الأخيرة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتولى محمد صبحى حراسة مرمى الزمالك في مواجهة سيراميكا التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة، وفقًا للاتفاق مع الخواجة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى حدد محمد صبحى لحراسة المرمى في مواجهات الكأس، على أن يكون محمد عواد حارس المرمى في مباريات الدورى والكونفدرالية.