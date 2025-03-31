شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن فى بيان رسمي التصعيد بسبب عقوبات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة، بالتراجع عن خصم الثلاث نقاط من الأهلي، مؤكدا قراره بالاتجاه نحو التصعيد قانونيا داخليا وخارجيا من أجل الحفاظ على حقوقه المشروعة.

واكتفى النادي في بيانه التعليق على الأزمة المثارة دون الكشف عن خطواته المقبلة من أجل الحفاظ على حقوقه بعد مراجعتها ودراستها قانونيا. . وجاء نص البيان كالتالي..



بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة، يؤكد نادي بيراميدز اف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم فإن هذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقه عادلة، حيث تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم ٣ نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى ولكن لم يتم خصم ٣ نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح.

لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟

هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها في بياناتنا.