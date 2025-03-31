شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. موسيماني يقود الأحمر للتتويج بأفريقيا أمام كايزر تشيفز 2021 والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم يحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 17 يوليو 2021 ، توج النادى الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة فى النهائى الذى جمعهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذى أنهاه الفريق الجنوب أفريقي بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه هابى ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على المصري أكرم توفيق في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بقوة واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله لثلاثة أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

وتم اختيار النجم المصري "أفشة" أفضل لاعب في المباراة النهائية ، وهذا التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي بلقب البطولة القارية والعاشر في تاريخه وهو رقم قياسي حققه المارد الاحمر تحت قيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للفريق، فيما فشل كايزر تشيفز في إحراز اللقب في وصوله الأول لنهائي دوري الأبطال واكتفى بمركز الوصافة.

وأصبح الأهلي أول فريق في القارة السمراء يحقق لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، أعوام 2005 و2006، 2012 و2013، 2020 و2021. ودخل الاهلى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد الشناوي الدفاع : بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة الهجوم : حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.