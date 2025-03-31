شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم الاثنين، بمقر النادي الأهلى بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي محمد شوقى نائب المدير الرياضى، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً أمس، الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها غدا الثلاثاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.