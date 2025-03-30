شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحق بن شيخه يمنح لاعبى مودرن سبورت راحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجزائرى عبد الحق بن شيخه المدير الفني لفريق مودرن سبورت منح اللاعبين راحة غدا الإثنين من التدريبات احتفالا بعيد الفطر، على أن يعودوا إلى التدريبات مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الجزائرى عبد الحق بن شيخه لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين عقب الفوز فى المباراتين الماضيتين للاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية الفترة المقبلة.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره الزمالك ضمن الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر يوم 6 أبريل على القادم على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث من عمر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حيث حقق الفوز على مباراة واحدة على حساب سموحة الجولة الماضية، وتعرض للهزيمة فى مباراة واحدة أيضا.