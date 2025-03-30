شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من وصول بعثة الزمالك جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت عصر اليوم، الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة حوالى 12 ساعة تقريباً، تخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

وخاض الفريق تدريباً خفيفاً مساء اليوم في فندق الإقامة استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.



بيسيرو



زيزو وطبيب الزمالك



عبد الواحد السيد ودونجا



محمد شحاتة



محمد طارق وعمرو ابو العز