شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة مع الأهلي أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي فى المشاركة مع الفريق في مباراة الهلال السوداني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، بسبب افتقاده "حساسية" المباريات، حيث يغيب منذ فترة طويلة للإصابة.

ويرى الجهازان الفني والطبي للأهلي أن طاهر محمد طاهر يحتاج إلى العودة تدريجياً للمباريات، لذا سيكون من الصعب الاستعانة به فى مواجهة الهلال الصعبة والقوية.



ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ قرابة الـ100 يوم، وتحديداً منذ مباراة باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية، والتي أقيمت 14 ديسمبر الماضي بقطر، وأثبتت الأشعة التي أجريت للاعب إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التى سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.